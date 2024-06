Acquasparta, gli ultimi appuntamenti della XXV edizione de "La Festa del Rinascimento" - Tuttoggi.info

Domenica 23 giugno il Corteo delle contrade, grandiosa sfilata in costumi d’epoca.

Ad Acquasparta la XXV edizione de “La Festa del Rinascimento”, la manifestazione ideata per celebrare la grande stagione rinascimentale e la figura del principe Federico Cesi, si avvia alla conclusione con gli eventi previsti per l’ultimo fine settimana.

Il Grande Gioco dell’Oca

Sabato 22 giugno andrà in scena il Grande Gioco dell’Oca. Alle ore 21.30, nella cornice di piazza Federico Cesi, il pubblico potrà assistere alla sfida decisiva tra le contrade di Acquasparta – San Cristoforo, Porta Vecchia e Il Ghetto – che nei quindici giorni della festa si sono confrontate in una serie di giochi coinvolgenti e ispirati al periodo rinascimentale, nel tentativo di aggiudicarsi l’ambito premio delle “chiavi” della città.



Riproposizione vivente del popolare gioco da tavolo, le cui origini, nella sua versione moderna, risalgono alla seconda metà del Cinquecento, il Grande Gioco dell’Oca prevede che, per ogni casella, i giocatori delle tre contrade, in costume da giocolieri dell’epoca, si cimentino in un tipo di competizione diversa, ispirata ai giochi antichi, in cui entra in campo la fortuna del singolo e l’abilità personale, come la corsa dei sacchi, il tiro alla fune, lo spaccalegna, i chiodi da piantare, il taglio di tronchi giganti. L’esito del Grande Gioco dell’Oca, riservato agli uomini e condotto sotto la supervisione di tre giudici incaricati di controllare la regolarità delle procedure, sarà decisivo in quanto, a parità di punteggio raccolto dalle tre contrade nella Gara Gastronomica e nel Teatro di Contrada, risulterà determinante per l’individuazione della contrada vincitrice.

La giornata finale



Domenica 23 giugno sarà invece la giornata finale della XXV edizione de La Festa del Rinascimento, con un programma incentrato sul Corteo delle contrade, grandiosa sfilata in costumi d’epoca, con inizio alle ore 21.30 in piazza Federico Cesi, seguita dall’apertura delle buste contenenti i punteggi riportati nelle varie gare dalle tre contrade, che consentiranno ai giudici di decretare la contrada vincitrice dell’edizione 2024.



Al termine del corteo, in concomitanza con la valutazione dei punteggi da parte dei giudici, avrà luogo l’esibizione della compagnia “Gli Acrobati del Borgo”, che metteranno in scena lo spettacolo dal titolo “Il peccato dei giullari”, con una trama costruita sulla base di un libro che narra la storia di un giullare, il protagonista, rappresentato come figura eretica e incline al peccato.