Acquasparta, biodiversità e sostenibilità d'alta quota con l'iniziativa alla scoperta del Karakorma - Tuttoggi.info

“Aria Sottile – Storie dal Karakoram ai piedi del K2, Biodiversità e sostenibilità d’alta quota”: è questo il titolo dell’iniziativa in programma domenica 12 giugno, ad Acquasparta, dalle ore 17,00.

“Una giornata internazionale a supporto delle iniziative per lo sviluppo sostenibile delle piccole comunità locali di una delle regioni più affascinanti dell’Eurasia, la catena del Karakoram nel Nord del Pakistan”, dichiarano gli organizzatori.

Le tematiche oggetto della serata ricadono nell’ambito della sostenibilità. L’iniziativa, che verrà presentata ad Acquasparta, nel piccolo borgo di Portaria, nasce come proposta culturale del Cams dell’Università degli Studi di Perugia. “Il legame tra l’Italia e quelle regioni, apparentemente così lontane e remote, è dovuto anche alla Storia dell’Alpinismo, poiché sono stati proprio i nostri connazionali a raggiungere per primi la maestosa vetta del K2 (8.611 m s.l.m.), la seconda montagna più alta dell’intero pianeta, il 31 luglio 1954”, proseguono gli organizzatori.

Il programma della giornata mira a far comprendere, attraverso il caso delle montagne del Karakoram (Gilgit-Baltistan, Nord del Pakistan), cosa può significare la gestione ecosostenibile delle risorse naturali, con l’intento di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il programma

Alle ore 17:00, dunque, i saluti delle autorità. A seguire: Massimo Speranti, presidente A.S.B.U.C. Portaria, in “Il dominio collettivo di Portaria”; un intervento del dottor Salamat Ali, fisico delle particelle, agricoltore biologico e documentarista pakistano di Hunza-Nagar (Pakistan), che interverrà riguardo alle attività in corso e in progetto per la tutela e la valorizzazione dell’agro-biodiversità nel Gilgit-Baltistan, proiettando anche dei filmati, prodotti dal relatore stesso, su usi, costumi, tradizioni produzioni agroalimentari tipiche delle comunità rurali montane delle “Alte Valli degli Hunza” (Pakistan).

Alle ore 19.00, invece, appuntamento con la visita guidata al borgo di Portaria e con una piccola esercitazione di analisi sensoriale del miele.

L’iniziativa di Acquasparta è stata cofinanziata dalla Regione Umbria ad Euromedia s.r.l., nell’ambito del Bando Sostegno Progetti Imprese Culturali e Creative 2020, ed è organizzata e curata dal CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, dal Comune di Acquasparta, dall’Associazione ACQUA, da A.S.B.U.C. Portaria, dalla Sezione “Giuseppe Bellucci” di Perugia del Club Alpino Italiano (CAI), dalla Scuola intersezionale regionale di Alpinismo “Giulio Vagniluca” e da T-Trane record-Store”.