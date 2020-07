Aci riqualificazione via della Circonvallazione, sopralluogo tecnico

Sarà messo in sicurezza l’incrocio tra via della Circonvallazione e viale Innocenzo Fiorucci a Norcia. L’intervento, che sarà anche di riqualificazione urbana, sarà finanziato dall’Aci (automobil club italiano). Per questo stamattina si è tenuto un sopralluogo tecnico.

L’Aci realizzerà l’intervento grazie a proventi raccolti tra i dipendenti ed esterni all’indomani delle scosse di terremoto del 2016 che hanno interessato in particolar modo la città di Norcia.

“Questo progetto è un intervento importante, nell’ambito di un progetto che interesserà un’area più grande, in un punto nevralgico della città e ringraziamo l’ACI per averlo sostenuto con particolare attenzione”. Così l’assessore ai lavori pubblici, Giuliano Boccanera.

“L’attenzione dell’Amministrazione comunale – aggiunge – è particolarmente rivolta alla sicurezza, in particolare dei pedoni e dei ciclisti. In questa direzione va anche finalmente, la realizzazione del marciapiede di Viale della Stazione per cui i lavori saranno appaltati tra pochi giorni”.

Insieme all’Assessore nursino erano presenti per ACI l’ingegner Enrico Pagliari, coordinatore centrale, e l’architetto Stefania Balestrieri.

“Con questo intervento vogliamo riqualificare e mettere in sicurezza un tratto di strada fondamentale per il Comune e al contempo fornire nuove soluzioni progettuali. La mobilità e la sicurezza, in particolare dei pedoni, e nel rispetto dell’ambiente rientra tra le mission del nostro statuto e il nostro sarà un piccolo contributo a ricostruire Norcia più bella, funzionale ed eco sostenibile” evidenziano i referenti dell’Aci.