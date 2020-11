Acea 'compra' l'acqua di Terni, 30 milioni di euro al SII - Tuttoggi

Conclusa l'operazione di cessione di quote del Servizio Idrico Integrato

E’ stata completata con successo l’operazione di finanziamento strutturato a lungo termine di 30 milioni di euro a favore di Sii scpa, società del Gruppo Acea a capitale misto pubblico-privato che gestisce dal 2002 – in regime di affidamento trentennale – il servizio idrico integrato nel Sub Ambito 4 della Regione Umbria, territorio che ricomprende 32 Comuni della Provincia di Terni, con una popolazione residente di oltre 220.000 abitanti e reti idriche e fognarie gestite per oltre 3.800 km.

Nuovo finanziamento

Il nuovo finanziamento di 20 milioni di euro, accordato da Bnl Gruppo Bnp Paribas e da Ubi Banca – Gruppo Intesa Sanpaolo, unitamente al finanziamento di 10 milioni di euro accordato da Acea (socio industriale di Sii), rappresenta la più importante operazione di finanza strutturata legata ad obiettivi di sostenibilità nel settore del servizio idrico integrato in Umbria.

L’operazione

L’operazione è stata realizzata grazie all’impegno dei soci pubblici e dei soci imprenditori (Umbriadue Servizi Idrici scarl, Asm Terni spa e Aman scpa) che hanno condiviso un percorso che ha portato al rafforzamento della partecipazione e della governance di Acea, primo operatore idrico in Italia, a dimostrazione del forte coinvolgimento industriale e strategico.

Investimenti

Attraverso questo innovativo finanziamento Sii realizzerà importanti e interventi in infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione confermando l’impegno ad operare secondo criteri di sostenibilità per raggiungere obiettivi di valore ambientale e sociale, inclusa la significativa riduzione delle perdite idriche a salvaguardia della risorsa. Fino al 2031 sono previsti, infatti, circa 130 milioni di euro di nuovi investimenti. Le attività di due diligence legale e di stesura della documentazione contrattuale sono state svolte da Legance Avvocati Associati, in qualità di “project counsel”, mentre quelle relative alla due diligence tecnico-tariffaria e regolatoria da Agenia srl, in qualità di “technical advisor”.