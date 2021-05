Accoltellato amministratore di condominio, è grave

Prima la lite fuori da un bar in via della Pescara, poi l'aggressione | Il 40enne è stato operato, l'aggressore è in fuga

E’ stato operato all’ospedale di Perugia l’amministratore di condominio 40enne accoltellato oggi pomeriggio (venerdì) in via della Pescara. L’uomo è stato raggiunto all’addome da almeno tre colpi, uno dei quali ha raggiunto il cuore.

Secondo il racconto fatto ai carabinieri da alcuni testimoni, che hanno chiamato i soccorsi, l’amministratore di condominio è aggredito all’uscita dal bar, mentre era insieme a una donna. L’aggressore è un giovane, sembra di origine straniera. I due avrebbero discusso, poi le coltellate e la fuga dell’aggressore. Adesso è caccia all’uomo per individuarlo.

Il ferito è stato subito trasportato all’ospedale di Perugia, dove è stato operato dall’equipe di Cardiochirurgia. La prognosi è riservata.

(notizia in aggiornamento)