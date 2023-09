Accoltellamento a Borgo Rivo, la vittima aveva 3mila euro nelle mutande - Tuttoggi.info

Accoltellamento a Borgo Rivo, è ancora caccia all'aggressore. Polizia batte a tappeto il mercato dello spaccio di Terni Nord

3mila euro nascosti nelle mutande, è quanto scoperto dai medici del Santa Maria al momento di procedere all’intervento chirurgico nei confronti del 30enne cittadino marocchino accoltellato lo scorso 25 agosto a Borgo Rivo: l’uomo era stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue e una profonda ferita all’addome. A riportare la notizia è “Il Messaggero”.

Accoltellamento a Borgo Rivo, caccia all’aggressore

Da subito le indagini della Polizia si erano concentrate sul mercato della droga e dello spaccio a Borgo Rivo, visto che la vittima era stata trovata non lontana da una struttura fatiscente di via Jalenti, ‘utilizzata’ per lo spaccio e come ‘nascondiglio’ dai pusher. Come riporta il quotidiano, dopo l’intervento salvavita, la vittima è stata piantonata per diversi giorni, per paura che qualcuno volesse riavere l’ingente somma trovata negli slip. Le indagini, a quanto è stato possibile apprendere, sembrano ancora indirizzate nei confronti di alcuni soggetti di origine nordafricana, conosciuto nell’ambiente dello spaccio.

