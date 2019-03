Accende il fuoco col liquido e incendia l’abitazione

share

Ha provato ad accendere il fuoco nel camino utilizzando una sostanza liquida infiammabile, ma ha rischiato di incendiare l’intera abitazione in via Leonida Mastro di Casa. A salvare l’anziana i vigili del fuoco del distaccamento di corso Cavour, che sono riusciti a portare in salvo la donna ed a scongiurare danni più gravi nell’appartamento.

La donna ha riportato ustioni al braccio sinistro, quello dove stringeva il contenitore con il liquido che ha provocato il ritorno di fiamma, innescando l’incendio.

L’intervento dei vigili del fuoco (intervenuta anche un’autobotte) è stato tempestivo ed ha scongiurato danni ben più gravi.

share

Stampa