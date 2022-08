 ”Accade d’estate a Spoleto", debutta al Teatro Nuovo "Bermudas-Seoul Sunrise" - Tuttoggi

E’ dunque un organismo di movimento basato su regole semplici e rigorose che producono un moto perpetuo, adottabile da ogni performer come una condizione per esistere accanto agli altri e costruire un mondo ritmicamente condiviso.

La performance è stata eseguita più di 60 volte in Italia e all’estero, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Danza&Danza come miglior produzione italiana 2018 e il Premio Ubu 2019 come miglior performance di danza.

Il lavoro è ispirato dalle teorie del caos, dalla generazione di insiemi complessi a partire da condizioni elementari, dai sistemi evolutivi della fisica e della meteorologia. Propone un’esplorazione unica sul corpo e le dinamiche che scaturiscono da una molteplicità di relazioni spaziali e corporee. Ogni interprete segue un processo di continuo ricalcolo, determinando nel momento quale azione si adatta meglio allo sviluppo del sistema. Sono tenuti a spostare il focus del loro movimento verso l’esterno, rimanendo sempre consapevoli di ciò che accade intorno e adoperandosi per adattarsi e relazionarsi al continuo cambiamento.

Il campo energetico generato dai corpi riempie lo spazio in una turbolenza di movimenti, producendo infinite variazioni relazionali. Lo spostamento ritmico e ripetitivo dell’habitat, culmina in un senso di ipnosi, producendo mutazioni perpetue di possibilità coreografiche.

Attraverso uno scambio internazionale, coordinato da Andrea Paciotto e dal coreografo Ae Soon Ahn, BERMUDAS _ Seoul Sunrise è il risultato dello scambio, ricreando la performance originale, con nuovi elementi interattivi di (AR)Realtà Aumentata.

con: Mun Yong Hyeok, Kim Han Bit, Kim JiEun, Park Hyeon Ji, Yoo JiEun, Yoon Suan, Im Seohee

concept and choreography Michele Di Stefano

music Kaytlin Aurelia Smith, Juan Atkins/Moritz Von Oswald, Underworld

AR design Choi Hye Jeoung

artistic collaboration Ahn Ae Soon

coordination and development Andrea Paciotto – CultureHub Europe

management Carlotta Garlanda and Jung Hyo-Jin

a project by mk/KLM for Crossing the Sea 2022 – Seoul Institute of Arts

in collaboration with Armunia Festival, La MaMa Umbria International, Umbria Factory Festival e Comune di Spoleto

Michele Di Stefano è coreografo e fondatore del gruppo di danza contemporanea mk (2000). Il gruppo opera attraverso diversi format e collaborazioni ed è considerato uno dei più vivaci ensemble di ricerca della scena italiana, con performance in molti paesi. Michele Di Stefano è consulente del programma di danza Grandi Pianure al Teatro di Roma-Teatro Nazionale. Dal 2019 cura un nuovo programma per le arti performative (BUFFALO) al MACRO-Museo d’Arte Contemporanea di Roma. Ha ricevuto commissioni coreografiche da Aterballetto, Balletto di Toscana, Biennale Danza e Teatro di Venezia e Compagnia Nazionale Coreana di Danza Contemporanea. Nel 2023 creerà un’opera per il Ballet de Lorraine. Nel 2000 e nel 2018 riceve il Premio “Danza&Danza” per la danza contemporanea e il Premio UBU per la performance “Bermuda” nel 2019. Ha ricevuto il Leone d’Argento per l’innovazione nella danza alla IX BiennaleDanza 2014 di Venezia. È ‘artista associato’ alla Triennale di Milano per gli anni 2022-24.

𝗨𝗠𝗕𝗥𝗜𝗔 𝗙𝗔𝗖𝗧𝗢𝗥𝗬 è il nuovo contenitore multidisciplinare dedicato ai 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘶𝘢𝘨𝘨𝘪 artistici e ai 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪 di 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 contemporanea. Un programma articolato in itinerari specifici in ambito performativo e musicale.

𝗨𝗠𝗕𝗥𝗜𝗔 𝗙𝗔𝗖𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 2022 è un progetto di ZUT! e La Mama Umbria International

Il Seoul Institute of the Arts è uno dei principali e prestigiosi conservatori d’arte in Asia, precursore nell’internazionalizzazione delle arti coreane e nella creazione di nuove forme d’arte. Molti dei diplomati della scuola sono molto attivi in tutti i campi della produzione artistica in Corea, così come a livello internazionale, e hanno contribuito a quella che è conosciuta come Hallyu, l’onda coreana, termine usato per riferirsi alla fenomenale crescita globale della cultura coreana e arte, che comprende tutto, da musica, film, teatro, design, giochi e arti digitali.