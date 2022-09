Aborto, la Regione: “Nessuna procedura irregolare riscontrata in Umbria”

Polemiche sull'aborto, Regione smentisce Piccolotti: "Circostanzi i fatti o quereliamo". Ministro Speranza pronto a verifiche

“In nessuna Azienda sanitaria o ospedaliera della Regione Umbria, risulta che le donne che chiedono l’interruzione di gravidanza siano costrette ad ascoltare il battito del feto, così com’è stato dichiarato stamani nel corso di una conferenza stampa”. Lo riferisce l’Assessorato regionale alla Salute, guidato da Luca Coletto, replicando così alla candidata alle Politiche per Verdi – Sinistra, Elisabetta Piccolotti. Che giovedì in conferenza stampa a Montecitorio aveva parlato di segnalazioni secondo le quali in Umbria, in merito all’aborto avverrebbe quello che sta succedendo in Ungheria. Un fatto del quale è stato chiesto conto anche al ministro della Salute Roberto Speranza, ieri a Terni.

E se Speranza ha spiegato di non essere informato dei fatti ma di essere pronto ad avviare una ispezione ministeriale in merito, la Regione Umbria ha subito effettuato appunto delle verifiche dalle quali le segnalazioni fatte sarebbero del tutto prive di fondamento.