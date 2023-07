Abbraccia anziano e gli sfila collana d'oro, denunciati una 27enne e i suoi due complici - Tuttoggi.info

Il furto era avvenuto alcune settimane fa a Selci (San Giustino), in questi giorni le indagini dei carabinieri sono riuscite a risalire ai responsabili anche grazie ai filmati della videosorveglianza

Sono stati denunciati i tre presunti autori del furto di una collana in oro, avvenuto alcune settimane fa a Selci Lama (San Giustino), ai danni di un 74enne.

Una 27enne, facente parte di un gruppo cui appartengono anche una 35enne ed un 34enne anni – tutti provenienti da un paese dell’est europeo – dopo aver individuato la vittima, lo ha avvicinato con la scusa di chiedere informazioni. Dopo qualche istante la donna ha iniziato ad abbracciare il 74enne e, distraendolo, è riuscita a sfilargli dal collo il monile in oro. Immediatamente dopo si è dileguata a bordo di un’auto di piccola cilindrata, parcheggiata a breve distanza con a bordo gli altri due complici.

L’anziano, accortosi del furto solo dopo alcune ore, non ha potuto fare altro che rivolgersi ai militari di San Giustino per denunciare l’accaduto. I carabinieri, attivate subito le indagini, sono riusciti a individuare un probabile numero di targa dell’auto utilizzata dai per la fuga che – incrociato con le immagini delle telecamere di videosorveglianza del territorio – ha prima consentito di dare un volto ai presunti autori del furto, poi di giungere alla loro completa identificazione.

I presunti responsabili, tutti già gravati da precedenti per analoghi reati contro il patrimonio, sono stati deferiti alla Procura di Perugia, per furto aggravato in concorso. Proprio ieri (24 luglio) i carabinieri, dopo 4 anni di indagini, hanno rintracciato e denunciato un 43enne che, sempre a San Giustino, aveva tentato uno scippo ai danni di un’anziana a bordo di un motorino rubato.