Per oltre un'ora abbraccia albero e ne impedisce abbattimento | Singolare protesta di una donna - Tuttoggi

E' successo in via Campo di Marte a Gubbio, la donna alla fine ha desistito facendo cominciare i lavori con estremo ritardo | Il Comune sarebbe stato costretto al taglio dell'ippocastano in quanto malato

Curioso (quanto “eroico”) episodio di cronaca ieri mattina (16 febbraio) in via Campo di Marte a Gubbio, dove una donna, per oltre un’ora, ha impedito l’abbattimento di un albero da parte del Comune.

La stoica eugubina ha infatti abbracciato il tronco della pianta – un ippocastano – in segno di protesta e per evitare, appunto, che gli operai comunali potessero procedere al taglio.