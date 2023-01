Abbonamenti TPL universitari, Melasecche "progetto unico e brillante" - Tuttoggi

L'assessore, "gestione però da rivedere secondo il meccanismo che la regione aveva proposto insistentemente"

“Nonostante un impegno importante di chi fin dall’inizio ha creduto nella possibilità che l’abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, di fatto gratuito, per gli studenti universitari iscritti alla Università degli Studi di Perugia, esteso successivamente anche a quelli dell’Università per Stranieri, potesse definitivamente decollare e strutturarsi per i decenni a venire, dando concretezza ad una progetto del tutto originale, ad oggi la risposta è solo parzialmente positiva. Sono, infatti, circa 12.500 gli studenti che hanno sottoscritto l’abbonamento gratuitamente utilizzando il ‘bonus trasporti’ del Governo, usufruendo del voucher di 60 euro e cedendolo al gestore per ottenere l’abbonamento del valore di oltre 600 euro”. È quanto rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche.

“L’idea vincente – spiega – si basa su un assunto, quello di pagare tutti o quasi per pagare poco o nulla. A Firenze, ad esempio, l’Università aggiunge alle tasse da pagare al momento dell’iscrizione la somma per ottenere l’abbonamento e solo coloro che manifestano la volontà di non aderire non verseranno il relativo costo. Non solo – aggiunge -, la differenza che rende unico il progetto dell’Umbria è che, mentre a Firenze hanno diritto alle sole corse urbane, agli studenti iscritti alle nostre Università è stata data la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico in ogni parte della regione, che diventa in questo modo una sorta di grande campus universitario, potendo spostarsi per partecipare alle moltissime manifestazioni culturali, turistiche, enogastronomiche organizzate in ogni comune”.