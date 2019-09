Abbonamenti Sir, da mercoledì la vendita libera

Conclusa domenica la fase dedicata alla prelazione riservata agli abbonati, dalle ore 12 di mercoledì 4 settembre inizia la vendita libera per non perdersi neanche un pallone al PalaBarton dei Block Devils targati 2019-2020. Il servizio nei punti vendita vivaticket della provincia di Perugia abilitati all’acquisto e online su www.vivaticket.it, mentre dalle ore 15 sarà possibile l’acquisto anche presso l’Outlet della Sir Safety System (aperto dal lunedì al venerdì alle ore 15 alle ore 18:30 ed il sabato mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30). Per esigenze organizzative gli abbonamenti in vendita libera acquistati on-line e nei punti vendita vivaticket abilitati potranno essere ritirati dietro comunicazione societaria entro la prima partita di campionato prevista il 20 ottobre previa presentazione del documento di identità.

La società ricorda che è possibile acquistare l’abbonamento stagionale mediante un pagamento suddiviso in due rate: il 50% dell’importo al momento della stipula dell’abbonamento ed il restante 50% tassativamente entro e non oltre il 15 gennaio 2020. Tale modalità di pagamento sarà possibile unicamente presso l’Outlet della Sir Safety System, mentre online e nei punti vendita vivaticket l’acquisto sarà possibile solo con pagamento in unica soluzione.

La società fa presente che il saldo da versare entro il 15 gennaio 2020 sarà vincolante per il proseguo dell’utilizzo dell’abbonamento. In caso di mancato pagamento della seconda rata nei tempi indicati, l’abbonamento stesso verrà bloccato ed il posto riservato sarà poi messo in vendita liberamente.

I prezzi

Di seguito tutti i prezzi delle tessere stagionali suddivise in base al settore del PalaBarton ed all’eventuale riduzione. Il prezzo è quello finale, comprensivo di costi prevendita e commissioni:

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 920,00

Ridotto (4-12 anni): € 552,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 715,00

Ridotto (4-12 anni): 429,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 565,00

Ridotto (4-12 anni): € 339,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 565,00

Ridotto (4-12 anni): € 339,00

CURVA SAN MARCO

Intero: € 410,00

Ridotto (4-12 anni): € 246,00

GRADINATE II° ANELLO

Intero: € 410,00

Ridotto (4-12 anni): € 246,00

Famiglie

Resta invariata anche nella vendita libera la promozione “Pacchetto Famiglia” che prevede la possibilità di acquisto nelle opzioni “due genitori + figlio/i” e “un genitore + figlio/i” nello stesso settore usufruendo della tariffa ridotta sul prezzo dell’abbonamento per i figli under 25 al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Tale tipologia riguarda i soli settori Gradinate e Curva San Marco e l’acquisto sarà possibile solo presso l’Outlet della Sir Safety System presentando lo stato di famiglia.

La società ricorda infine che l’abbonamento prevede il posto numerato e riservato, che l’abbonato avrà diritto ad un posto solo ed esclusivamente nel settore acquistato e che la tessera è cedibile a terzi di pari categoria anagrafica. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti, la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.

