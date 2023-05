Aaron eliminato. Il sindaco di Nocera Umbra: "Non è uno stop"

Il saluto del primo cittadino al cantante eliminato ad un passo dalla finale

Mentre Aaron è già rientrato a Nocera, avvistato domenica mattina in piazza Umberto I, arriva il saluto del sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, dopo l’eliminazione.

“Non è una

“Nocera Umbra – dice Caparvi – è orgogliosa del percorso artistico intrapreso da Edoardo (Aaron) e a lui rivolgiamo i più sinceri complimenti ed autentica ammirazione. Quella di ieri non è una battuta d’arresto ma la chiusura di una bellissima parentesi di successo a cui seguiranno tante altre esperienze e tanti altri successi. La passione, il talento e la sensibilità di Edoardo sono l’emblema di ciò che ognuno di noi dovrebbe avere nel proprio bagaglio di vita, non riducendo la misura della soddisfazione sulla bilancia dei traguardi tagliati quanto sui percorsi intrapresi”.

“Ti auguriamo mille palchi”

“Non è facile mettersi in gioco, non è facile farlo in un palcoscenico così importante di fronte a milioni di telespettatori e a giudici così importanti. Tutto questo a 18 anni con una struttura personale ancora da formare, mille dubbi e mille incertezze che ci sono a quell’età. Ti auguro di non possedere mai troppe certezze così da avere il dubbio che c’è ancora della strada da fare. E così farne tanta, a piccoli passi ogni giorno. Ti auguriamo tanti palchi, uno sicuramente ti aspetta nella nostra amata cittadina”.