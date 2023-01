Furgone in fiamme lungo l'A1 direzione Roma, all'altezza di Orvieto. Polizia Stradale e Vigili del fuoco sul posto. Rallentamenti e code

Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la A1, un furgone è stato avvolto dalle fiamme 6 km dopo Orvieto, in direzione Roma. Sul posto si è portata la Polizia Stradale di Orvieto per coordinare le operazioni di messa in sicurezza della viabilità e consentire ai Vigili del Fuoco di operare senza rischi per lo spegnimento del mezzo.

Servizio in aggiornamento