Traffico momentaneamente bloccato in A1 tra Attigliano ed Orvieto nel pomeriggio del 2 luglio, in carreggiata nord per un’auto in fiamme.

Gli occupanti sono in salvo e sono stati soccorsi dalle pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto

subito accorse sul posto che li hanno condotti in sicurezza a distanza dall’auto. Code di pochi chilometri ma tra poco verrà riaperta la corsia di sorpasso.