A Villa Fidelia di Spello pronti a sbocciare I Giorni delle Rose - Tuttoggi.info

Tantissimi eventi, concorsi, mostre e laboratori dal 26 al 28 maggio. Ospite il Giappone

“Siamo tornati a coltivar bellezza per darvi una manifestazione che speriamo si ricordi”. Così Giuseppina Massi Benedetti, presidente del Garden Club Perugia e ideatrice de ‘I Giorni delle Rose’, ha esordito durante la presentazione dell’ottava edizione della manifestazione che si terrà a Villa Fidelia di Spello da venerdì 26 a domenica 28 maggio. Saranno il Giappone la nazione ospite e ‘Le rose e il Sol levante’ il tema di questa edizione dell’evento organizzato dal Garden Club Perugia, con il contributo di Provincia di Perugia e Comune di Spello. I dettagli sono stati illustrati giovedì 18 maggio, a Perugia, dalla presidente Massi Benedetti, alla presenza di Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi, e di Moreno Landrini, sindaco di Spello.

“Saranno tre giornate interamente dedicate alla rosa – ha commentato la presidente Massi Benedetti – con un ricchissimo programma di eventi a ingresso gratuito in un luogo d’arte, cultura e storia come Villa Fidelia”. Gli spazi esterni della villa ospiteranno la mostra mercato con ibridatori e vivaisti, arredi da giardino e artigianato verde, rose tra bellezza, moda, arredo, arte e, novità di quest’anno animali: pappagalli, galline ornamentali e cavallini di Monterufoli. La limonaia sarà sede di conferenze e laboratori sul tema della Rosa e gli eventi principali saranno condotti da Ambra Cenci. Il padrino della manifestazione è Carlo Pagani, “maestro giardiniere – ha commentato la presidente Massi Benedetti – che in televisione e nei suoi libri ci incanta con i segreti delle piante e che ci accompagnerà in un’eccezionale passeggiata tra le rose”.

“Questa mattina – ha dichiarato la presidente Proietti – il primo pensiero è andato a questa manifestazione che è parte attiva della rinascita del patrimonio della Provincia. Stiamo cercando di rilanciare Villa Fidelia partendo da questo evento di straordinaria importanza a livello regionale e nazionale, che sa esprimere bellezza e rilanciare la bellezza”. “Siamo felici – ha aggiunto Landrini – che il Garden Club Perugia e la sua presidente abbiano avuto la determinazione, la volontà e la passione per ripartire. So che c’è tanta attesa per questa manifestazione unica nel panorama regionale dedicata alle rose e che rende unica Villa Fidelia. Siamo certi che sarà un’edizione straordinaria”.

La cerimonia inaugurale, alla presenza di ospiti e autorità, durante la quale sarà ‘battezzata’ la rosa ‘Perugino’, sarà venerdì 26 maggio alle 10.30, mentre nel pomeriggio della prima giornata sono in programma alle 14 il seminario ‘Orti, giardini e boschi terapeutici’, organizzato dagli Ordini degli agronomi, degli architetti e dei medici della provincia di Perugia; alle 16.30 una passeggiata botanica nel parco (che si ripeterà domenica alle 17) con Aldo Ranfa e Chiara Proietti, esperti del progetto europeo Life Clivut; infine alle 18 ‘Il cappello? Non solo un vezzo’, conferenza-spettacolo con la modista Silvia Ronconi e Tosca Guarino. Sabato 27, dalle 10 alle 18, gli Amici del bonsai di Foligno propongono una giornata tecnica di lavoro, mentre alle 10.30 Claudio Ferracci, direttore della Biblioteca delle Nuvole, parla di ‘Manga in Italia: storia e influenza’ e sarà invece Pagani a condurre i visitatori, alle 11.30, in una passeggiata d’eccezione tra le rose. Alle 15 ci sarà la premiazione del settimo concorso nazionale di poesia ‘I giorni delle rose’. Durante l’evento Giuseppe Lucca, compositore e poeta, eseguirà il brano ispiratogli dalla poesia vincitrice della sesta edizione del concorso, accompagnato dal soprano Sofiia Shvachka e da Letizia Comez (violoncello). A seguire ci saranno, alle 17 l’incontro con Alessandro Maria Di Giulio dell’UslUmbria1 ‘Zanzare ed altri insetti problematici nei nostri giardini – come prevenirli in modo eco-sostenibile’; alle 18 Kitsukè-cerimonia della vestizione del kimono a cura di Yumiko Okada (anche domenica allo stesso orario) e alle 18.30 ‘Letture nel boschetto a cura di Aureliana del Commoda. Il programma della terza giornata, domenica 28 maggio, inizia alle 9.30 con ‘Roseti d’Italia Premio Nazionale I giorni delle rose’, a cura di Eraldo Antonini, esperto di Giardini storici. Durante la cerimonia ci saranno contributi di alto valore e tra questi l’esperienza del Roseto dell’Istituto Persolino-Strocchi, che sarà premiato, ma anche quello di Maria Eva Giorgioni che presenterà le rose vincitrici del Concorso internazionale della rosa, decretate il giorno prima, sabato 27 maggio. Alle 11.30 è in programma uno degli appuntamenti più attesi, ‘Una rosa in testa’, sfilata e premiazione di cappelli e acconciature con rose indossati dai visitatori. Nel pomeriggio alle 15.30 spazio all’arte giapponese di estrazione della spada con l’esibizione di iaido a cura del maestro Maurizio Feliziani, e poi alle 16 l’appuntamento è con la presentazione del libro ‘A tavola con il Perugino’ di Marilena Badolato durante un symposium a cui parteciperanno l’apicultore Tiziano Gardi, l’apicoltore Luca Galli e Massimiliano Biaggioli dell’associazione ‘Campo delle rose’. Si chiude alle 18.30, come da tradizione, con il concerto del progetto Omaggio all’Umbria di Laura Musella in cui si esibirà il ‘Trio Borges’. Durante le tre giornate, inoltre, si potranno visitare molte mostre d’arte, partecipare a laboratori e corsi e incontrare ne ‘Il Giardino delle scienze’ docenti del DSA3 dell’Università degli Studi di Perugia che illustreranno le loro unità di ricerca.