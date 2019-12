A Valtopina una serata di beneficenza per il Comitato "Chianelli" - Tuttoggi

Torna a Valtopina l’appuntamento con la musica, lo spettacolo e la beneficenza. Sabato 14 dicembre, dalle 21, al Centro polivalente Subasio andrà infatti in scena la serata evento ‘Note di solidarietà’, un varietà con esibizioni dal vivo e performance di numerosi attori, comici e cantanti.

Sul palco, oltre trenta artisti saranno impegnati in uno spettacolo all’insegna della comicità, della recitazione e dei colpi di scena. Tra gli ospiti speciali il ventriloquo Nicola Pesaresi, il duo comico 7 Cervelli, le Black Sheeps, la compagnia di musical Innuendo, la scuola di musica Music Box capitanata dalla vocal coach Fabrizia Luchetti e, direttamente dal programma di Rai Uno ‘Tale e quale show’, i celebri Jalisse.

Tra le novità di quest’anno, ci sarà anche una sfida tra gli artisti in pieno stile ‘Amici’, la famosa trasmissione condotta da Maria de Filippi.

Come ogni edizione dell’evento, tutto il ricavato sarà devoluto al Comitato per la vita Daniele Chianelli, associazione di volontariato che raccoglie fondi per la ricerca e la cura delle leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini.

‘Note di solidarietà’, un appuntamento per salutare l’arrivo delle festività natalizie in maniera divertente, ma soprattutto per compiere un gesto che aiuterà chi è in grave difficoltà.