A Umbertide torna la sfilata dei carri, va in scena il secondo round con "Bruciamo il Carnevale" - Tuttoggi.info

Dopo il successo del primo appuntamento domenica 25 febbraio la città si ricolora di maschere e carri, ecco il programma

Dopo il grandissimo successo riscontrato domenica scorsa (18 febbraio) il Comune di Umbertide, in collaborazione con le Pro Loco di Umbertide, Pierantonio, Calzolaro e con il Circolo Uisp di Spedalicchio, promuove il secondo ed ultimo evento della terza edizione dei Carri di Carnevale.

“Bruciamo il Carnevale” è infatti l’iniziativa che si terrà domenica 25 febbraio a partire dalle ore 14, con il ritrovo dei partecipanti presso Piazza del Mercato, sotto la Rocca; alle ore 14.30 partirà invece la sfilata dei carri a tema per le principali vie cittadine (Piazza Giuseppe Mazzini, Via Garibaldi, Viale Unità d’Italia, Piazza Carl Marx, Via Morandi) con l’arrivo alle ore 16 circa in Piazza Michelangelo, dove si darà vita ai festeggiamenti e iniziative per tutta la comunità, in particolare rivolte ai più giovani.

Nella piazza sarà poi presente intrattenimento per adulti e bambini: trampolieri, musica e giochi. Oltre ai carri principali, la festa sarà arricchita anche da altre realtà associative, tra cui Danza Nov’Art e Gruppo Volontari Umbertide. Anche l’aspetto culinario non verrà tralasciato: sarà infatti possibile gustare i classici dolci e le tradizionali leccornie di questo periodo.

La manifestazione è promossa dalla collaborazione e sinergia venutasi a creare tra istituzioni, associazioni e commercianti di tutto il territorio, dove ognuno fornisce il proprio contributo per il miglior svolgimento.

Al termine dell’evento più colorato dell’anno, sul far della sera, si darà fuoco al fantoccio che segna la fine del Carnevale, come antica tradizione comanda.