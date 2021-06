A Umbertide installate nuove telecamere per la sicurezza urbana - Tuttoggi

Entrata in funzione la postazione situata tra via Morandi e via Martiri della Libertà

Sono entrate in funzione nuove telecamere per il miglioramento della sicurezza urbana del territorio umbertidese.

La postazione è stata realizzata presso la rotatoria di via Morandi, all’intersezione con via Martiri della Libertà, importantissimo nodo della città interessato da numerosi passaggi di veicoli e, in passato, oggetto anche di vari interventi di Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato.

Sono state installate quattro telecamere di contesto varifocali a colori, in funzione giorno e notte. Tali telecamere collegate con il sistema di videosorveglianza del Comune di Umbertide permettono di inquadrare l’area centrale della strada, le principali vie che ne costituiscono l’intersezione sino a inquadrare a distanza la rotatoria Fezzuoglio e la chiesa di Cristo Risorto, nonché i parcheggi degli esercizi commerciali esistenti nell’area.

La postazione è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, progettata dal Corpo di Polizia Locale in base agli eventi accertati e alle segnalazioni ricevute. Successivamente sono stati analizzati e studiati gli strumenti informatici ed elettronici necessari per realizzare un impianto di videosorveglianza che consentisse alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di poter visionare e memorizzare le immagini nel caso in cui venga accertato un fattore di insicurezza per i cittadini.

Il sindaco Luca Carizia e l’assessore alla Polizia Locale Francesco Cenciarini manifestano la loro soddisfazione “nell’ottica dell’implementazione delle telecamere, necessaria ad un maggiore controllo del territorio e della sicurezza urbana, anche tenendo conto della conclusione dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia Marcella Monini”.

A breve la postazione si arricchirà anche di due telecamere di lettura delle targhe, rivelatesi utilissime per verificare il passaggio di veicoli segnalati per movimenti sospetti nel territorio urbano. Le telecamere di lettura targhe consentono alla Polizia Locale anche di monitorare le strade per migliorare la sicurezza stradale e pianificare le modifiche e il rifacimento della segnaletica sulle strade di competenza del Comune di Umbertide, sulle quali nei giorni feriali gli occhi elettronici riprendono oltre 52000 passaggi di veicoli.