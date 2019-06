A Trevi successo per l’edizione di “Mini Volley In…Piazza – Memorial Patrizia Acciarino”

share

Bellissima giornata quella trascorsa a Trevi per l’edizione di “Mini Volley In…Piazza – Memorial Patrizia Acciarino” in occasione della XVI Giornata Dello Sport.

Dopo trenta anni, quando Viale Ciuffelli (più comunemente conosciuto come “La Passeggiata”) fu teatro di un evento di simile portata, il Centro di Trevi torna ad essere protagonista con la Pallavolo.

In Piazza Garibaldi mattinata che, grazie alla collaborazione della FIPAV e del CSI e all’egida del Comune Di Trevi, si svolge tra le varie gare del Mini Volley.

Fino alle 12.30 quando in Piazza Mazzini le autorità comunali premiano quelle che, a livello di gruppo o individuale, si sono contraddistinte nella stagione sportiva appena giunta al termine, con la Trevi Volley che vede premiate la compagine di Serie D per la promozione in Serie C, Elisa Bosi e Rachele Pioli per il percorso effettuato con il CQR (oltre al fatto, per Rachele, di essere stata convocata ad uno Stage con la Nazionale il 13 Maggio scorso) e Sofia Coresi per quello intrapreso con il CQT.

Mentre un piccolo omaggio fatto di pergamene per tutti i presenti e foto ricordo di tutte le squadre ha dato la conclusione alla prima parte di giornata.

Dopo la pausa pranzo è stata la volta dei Tamburini dei terzieri del Piano, del Castello e di Matiggia, accompagnati da una delegazione dell’Ente Palio, a far fare un salto indietro nel tempo, facendo piombare tutti i presenti nella magica vita del Medioevo.

A seguire è stata la volta della Società Sportiva di ginnastica artistica “Arcobaleno” che ha eseguito uno spettacolo davanti a tutti coloro presenti in Piazza Mazzini.

Dalle 15.30, oltre alla ripresa di qualche attività amatoriale di Mini Volley, ha avuto luogo, sempre in Piazza Garibaldi, un’esibizione di Sitting Volley.

Un grazie per questo va a Federica Villani, con la speranza che possa essere solo l’inizio di qualcosa di importante.

L’A.S.D. Trevi Volley vuole ringraziare tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità a partecipare a questo evento.

Al Comune Di Trevi, Al CSI di Perugia e a quello di Foligno, alla FIPAV, all’Ente Palio Dei Terzieri, alla Pro Trevi e alla Società Sportiva Arcobaleno.

Un ulteriore grazie va soprattutto alle squadre partecipanti, senza le quali questo evento non avrebbe avuto luogo.

Grazie a San Mariano, alla CLT Terni, alla Foligno Volley, ad Intervolley, ad Offida, alla Clitunno Volley e alla Tuder Volley.

Un ulteriore ringraziamento va a tutti quelli che hanno collaborato.

Dalla preparazione di campi di gioco, alle atlete (e non solo) che si sono adoperate a seguire le squadre durante le fasi di gioco e a tutti coloro che si sono prestati ad arbitrare le partite.

Ma il pensiero più grande e più importante va a colei a cui questo evento è dedicato e che continua a mancare sempre di più.

share

Stampa