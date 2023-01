A Trevi, Campagna di comunicazione sociale contro il vandalismo - Tuttoggi

“Questo progetto di educazione alla cittadinanza si è reso necessario – spiega l’assessora Stefania Moccoli – poiché sempre più spesso si verificano episodi di atti vandalici che riguardano il territorio comunale e in particolare i parchi pubblici, con danneggiamento di altalene, barriere, giochi, giostre, panchine, lampioni, cartelli e cestini. Non solo atti vandalici, ma anche discariche a cielo aperto, deiezioni canine, specchi stradali presi a sassate e cartelli divelti, e tante altre azioni di inciviltà contro il patrimonio pubblico, urge quindi promuovere e far crescere la consapevolezza sociale del bene comune”.

“Questi atti – commenta il sindaco Bernardino Sperandio – causano un danno economico quantificabile in decine di migliaia di euro ogni anno, risorse che il Comune è costretto ad impiegare in manutenzioni e riparazioni e che invece potrebbe destinare per ulteriori servizi a favore della comunità. Tali azioni di inciviltà vanno quindi contrastate in modo deciso, anche intervenendo in modo sanzionatorio laddove possibile, per questo ringraziamo per la collaborazione la scuola: i bambini ci guardano e guardano la loro città per questo è fondamentale il loro coinvolgimento”.