A Todi un 2026 pieno di eventi: il cartellone delle manifestazioni tra rassegne, festival, eventi sportivi - Tuttoggi.info

Con l’inizio del nuovo anno, Todi svela il cartellone degli eventi 2026. Il programma è intenso ed alterna cultura, sport, folklore ed enogastronomia dispiegandosi da marzo a dicembre. “Abbiamo coordinato le proposte – spiega il Sindaco Antonino Ruggiano – al fine di assicurare iniziative di richiamo durante tutto l’anno, confermando quelli che sono degli appuntamenti ormai consolidati e dando spazio anche a nuove manifestazioni, alle quali se ne potranno aggiungere di ulteriori, collocandosi in modo opportuno rispetto alle date già impegnate”.

La stagione turistica si aprirà, dal 19 al 22 marzo, con l’Italian Dance Award, concorso nazionale riservato ai giovani talenti della danza e giunto alla sua ottava edizione. La settimana successiva, dal 27 al 29 marzo, tornerà l’Umbria Antica Festival che, dal 27 al 29 marzo, vedrà la storia protagonista con tre giorni di incontri e lezioni a cura dei più importanti nomi del panorama italiano. Ad aprile una prima novità con il debutto di “Opera Corto”, un innovativo format del tenore di fama internazionale Gianluca Terranova, che vedrà mettere in scena “Rigoletto” e “Don Giovanni” (13-18 aprile). Dal 24 al 26 aprile ancora una new entry con “Chi ha rubato il mio formaggio?”, evento dedicato alla produzione casearia regionale.

Il 26 aprile sarà anche la data di svolgimento della terza edizione della Todi Bailey Gravel, competizione che richiama centinaia di sportivi da tutta Italia. Tre le manifestazioni a maggio: Todi la città degli arcieri (2-3), il torneo internazionale di scacchi (9-10 maggio) e l’ormai storica “Todi Fiorita” (15-17 maggio). “Già a primavera – sottolinea l’assessore alla cultura Alessia Marta – Todi si conferma uno dei poli culturali e turistici più vivaci della regione”.

Frenetico il calendario estivo. Il 13 e 14 giugno Todi ospiterà la Coppa Borzacchini, dal 19 al 21 la Festa della Musica, dal 19 al 28 il Torneo dei Rioni, dal 25 giugno al 5 luglio l’International Opera Masterclass. A luglio il carnet prevede l’American Association of Musical Singers (6-19) e Bel Canto a Todi, dal 20 luglio al 2 agosto, che sarà un mese di fuoco.

Dal 9 al 15 gli Internazionali di Tennis Città di Todi, dal 9 al 16 anche la Todi International Music Masters, con la quarantesima edizione del Todi Festival in programma dal 28 agosto al 6 settembre con la direzione artistica di Silvano Spada. Da fine agosto ai primi di ottobre anche la nuova edizione del Festival delle Arti promosso dalla Fondazione Beverly Pepper. Quattro gli appuntamenti di settembre: la tradizionale festa della Consolazione (8 settembre), il Todi Vocal Arts dal 7 al 20, il Festival di Musica Sacra (11-13) e l’annuale Ferrari Day (13 settembre).



“Ricco anche il panorama autunnale – evidenzia il vice Sindaco con delega al turismo Claudio Ranchicchio – all’insegna di una politica mirata alla destagionalizzazione dei flussi dei visitatori”. Il 4 ottobre la seconda edizione del Trail del Furioso, dal 9 all’11 la Disfida di San Fortunato e a seguire, dall’11 al 13 ottobre la 63esima edizione del convegno internazionale di studi dell’Accademia Tudertina, appena prima della festa del patrono San Fortunato (14 ottobre). L’11 novembre l’ultra secolare fiera di San Martino e il 14 e 15 l’appuntamento con Frantoi Aperti, per poi lasciare spazio, dall’8 dicembre, al Natale a Todi. Ad arricchire il cartellone, in date ancora da definire, anche la rassegna di concerti “Note d’estate” coordinata da Lucia Mencaroni e Stefano Giardino, il ciclo di conferenze del Todi Circle, il festival “Liberare la Bellezza” a cura del regista Alberto Di Giglio e la rassegna cinematografica “All’Ombra del Castello” ad Izzalini.

Confermata la mostra-mercato di antiquariato e collezionismo “Anticamente”, che si terrà ogni seconda domenica del mese a Ponterio, e il mercato della terra Slow Food ogni terza domenica del mese nell’area dei Portici Comunali.