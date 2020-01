A Todi turismo delle festività a gonfie vele - Tuttoggi

Il turismo continua la sua crescita nel territorio tuderte con tantissimi visitatori in Città per le festività natalizie. Ne hanno beneficiato innanzitutto gli spazi culturali, presi letteralmente d’assalto e molto apprezzati da tutti coloro che li hanno visitati.

Nel periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio si sono registrati oltre 2000 ingressi a pagamento nella città, con un picco eccezionale nei primi giorni nel nuovo anno.

Il Tempio di San Fortunato è stato il monumento più attrattivo, ed ha battuto ogni precedente record, con 912 visite al Campanile in 15 giorni; ma molto bene sono andate anche le Cisterne Romane, che hanno visto ben 527 ingressi con significative frequenze giornaliere.

Un discorso a parte va fatto per la Casa Dipinta: il magnifico spazio donato alla Città dall’artista Brian O’ Doherty è entrato a far parte del Circuito Museale gestito da Coop Culture dai primi d’Agosto, con grande interesse ed un buon numero di visite sin da subito: inizialmente la Casa Dipinta è stata aperta solo per i weekend dal venerdì alla domenica di ogni settimana, per le festività natalizie l’apertura è stata invece allungata e la scelta si è rivelata azzeccata, visti i 440 ingressi fatti registrare.

Il Museo Pinacoteca ha avuto circa 100 visite, ed una buona adesione c’è stata all’ offerta di biglietto integrato cumulativo per tutti gli spazi con circa 70 tagliandi staccati.

Presto la creazione della Todi Card, una tessera annuale riservata a cittadini tuderti ad un prezzo promozionale per accrescere la frequentazione e la conoscenza degli spazi da parte degli abitanti della nostra città; allo stesso modo è in fase di lancio una tessera speciale per tutti gli studenti ad un prezzo convenzionato per sensibilizzare giovani e giovanissimi alla cultura. Infine, per favorire finalmente il rilancio del Museo Lapidario, è stato creato un biglietto unico che abbina l’ingresso ai nostri due principali musei: il Museo Pinacoteca ed appunto il Museo Lapidario, al prezzo convenzionato di 7 euro a partire dalla metà di gennaio per tutto il 2020.

Grande soddisfazione espressa dall’Assessore alla Cultura e Turismo Claudio Ranchicchio che sottolinea l’appeal crescente di Todi per turisti e visitatori italiani e stranieri: “La promozione effettuata nell’ultimo biennio sta portando risultati soddisfacenti e per il futuro siamo fiduciosi che, attraverso il Piano strategico elaborato da Liguria Digitale in sinergia con gli operatori, la crescita possa continuare. All’ottimo successo hanno contribuito anche le tante iniziative programmate per il periodo natalizio, a cominciare dalle bellissime installazioni luminose di Piazza del Popolo e dai tantissimi concerti programmati tra la fine dell’anno ed il giorno dell’Epifania”.

Molti commenti positivi tra i turisti anche per la nuova navetta elettrica gratuita che favorisce l’accesso al Centro Storico in maniera veloce.