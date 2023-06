A Todi la X Festa Europea della Musica - Tuttoggi.info

Il 16, 17, 18 e 20 giugno a Todi si aprono i teatri, la musica scende in strada. Il programma delle iniziative

Todi festeggia il X anno della Festa europea della musica insieme alle migliaia di Comuni italiani e europei, volti tutti a celebrare l’alto valore culturale e sociale della musica. Il 16, 17, 18 e 20 giugno a Todi si aprono i teatri, la musica scende in strada.

Da non perdere sabato 17 i concerti dalla scalinata del Duomo, con un corpo di majorette e 5 bande musicali umbre che si uniscono eccezionalmente in una unica formazione, e, a seguire, due cori Gospel Joyful Singing Choir (Marsciano, PG) e One Voice (Frascati, RM) che per la prima volta, grazie alla Festa della Musica a Todi, duettano insieme. Altrettanto vibranti gli Ottoni Amerini (domenica 18), diretti da Lorenzo Rosati, con un ampio repertorio che spazia dal Rinascimento, passando per Giuseppe Verdi fino ad arrivare alle colonne sonore di film composte da Nino Rota, Nicola Piovani e Ennio Morricone. Una menzione particolare per domenica 18 va anche all’Accademia Amsterdam, ensemble barocco diretto dall’oboista Onno Verschoor (il gruppo è stato ospite d’onore al festival 2006 a Solomeo-PG), il Coro Schola Cantorum A. Belli (Gennazzano, RM) diretto da Giovanni Proietti, con repertorio che spazia dalla polifonia classica fino alla musica contemporanea, e, infine, il Coro Polifonico di Todi, diretto da Sergio Lupattelli, che chiuderà il ciclo di visite guidate gratuite del Gruppo FAI Todi al piano terra di Palazzo Cesi (XVI sec): brevi racconti tra gli affreschi e i concerti nell’androne.

Festa europea della musica, il programma

Venerdì 16 giugno 19:00-20:00 anteprima in Via Mazzini e Piazza Umberto I.

21:30-24:00 concerti da Piazza Umberto I fino Piazza del Popolo, passando per corso Cavour. Musiche e danze, generi folk, classico, lirico, moderno e pop. Dai gruppi folk come le Tusciamannate a Germogli Folk di Caserta, dal moderno della MIC Band del Dip. Salute Mentale ASL Roma 2 e del duo Alkimisti tuderte, al classico dell’Orchestra Giovanile Umbria e degli allievi di canto e pianoforte di Michigan State University College of Music

Sabato 17 giugno 18:00-20:00 concerti in strada (dai giardini e Piazza Umberto I fino a corso Cavour e Piazza del Popolo), marching band, gruppi folk, musica moderna e canti Gospel. A cura di COOP Culture due visite guidate gratuite 18:00-18:30 + 18:30-19:00 (max 25 persone per ogni visita) al Museo Civico di Todi e, a seguire il concerto dalla Sala Affrescata del Museo (Deborah Moriarty pianoforte, Richard Fracker tenore, Ivano Rondoni clarinetto – Michigan State University)

21:30 sfilata musicale colorata dei musicisti dai giardini a Piazza del Popolo

22:00-24:00 marching band, gruppi folk e i concertoni dalla scalinata del duomo in Piazza del Popolo con le 5 bande musicali e majorette e, a seguire, i due cori Gospel, umbro e laziale

Domenica 18 giugno 18:00-20:00 cori, musica classica e moderna, concerto di ottoni. A cura del Gruppo FAI Todi due visite guidate gratuite alla stanza affrescata e giardino di Palazzo Cesi (max 15 persone per ogni visita).

21:30 sfilata del Gruppo Folkloristico Ufficiale della Nazionale Italiana Rugby, La Frustica, dai giardini a Piazza del Popolo

22:00-23:30 grande concerto coloratissimo e allegro de La Frustica, seguito dal concerto di musica e danze balcaniche della Familja Iljazi

Martedì 20 giugno dedicato al Flamenco

22:00-23:45 Piazza del Popolo con 5 ballerini, cante e musicisti, Corso Cavour con 5 ballerine

23:45-24:00 Danze Sevigliane aperte a tutti in Piazza

MUSICA e SOLIDARIETA’

In occasione dei concerti, in collaborazione con C.R.I. Todi e Ass. San Vincenzo-Todi si raccoglieranno fondi/alimenti non deperibili per persone in difficoltà a Todi. Ricordiamo partecipazione e solidarietà

Organizzazione senza profitto, concerti gratuiti e aperti al pubblico

ORGANIZZATORE: Centro Studi Della Giacoma info@centrostudidellagiacoma.it 3396531677 – www.festadellamusica.beniculturali.it – https://www.facebook.com/FestadellaMusicaTodi