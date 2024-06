A Todi, bande e filarmoniche, street-folk-vintage band, orchestre, ensemble, cori, gruppi e individuali per tre giorni ricchi di musica - Tuttoggi.info

Organizzata dall’Associazione Centro Studi Della Giacoma APS, si è tenuta la XI edizione della Festa Europea della Musica a Todi, con le tre giornate coloratissime in cui la città si è animata grazie a bande e filarmoniche musicali, street-folk-vintage band, orchestre e ensemble

Organizzata dall’Associazione Centro Studi Della Giacoma APS, si è tenuta la XI edizione della Festa Europea della Musica a Todi, con le tre giornate coloratissime in cui la città si è animata grazie a bande e filarmoniche musicali, street-folk-vintage band, orchestre e ensemble, cori, gruppi e individuali, ciascuno rappresentante culture, età, formazioni diverse.

Momenti di solidarietà, condivisione, amicizia, volontariato e promozione culturale, i tre giorni di festa ci regalano ricordi di piacevolezza e cultura, una vera festa gratuita vissuta e partecipata con passione e rilassatezza. Non sono mancati come sempre tributi alle tradizioni di varie regioni italiane e Paesi del mondo, da Cuba all’Argentina, dalla Spagna all’Italia, l’Ucraina, l’India. Un’emozione forte è sempre la sfilata musicale di tutti gli artisti partecipanti. Grazie ai bambini, i giovanissimi e i meno giovani, ai volontari, agli enti e associazioni (Comune di Todi, ASL Roma2 DSM, Coop Collegamenti, Coop Culture, Fondazione Beverly Pepper, Gruppo Archeoclub Todi, Gruppo FAI Todi, Insieme per Volare, RoMENS) che hanno coniugato le loro attività e la musica, agli sponsor, le famiglie Carbonari, Grondona, Mantilacci, Pensi, Resta, Torlonia. Insieme per celebrare il valore della musica nella vita delle persone, ricordando che si può “conquistare” il cuore di una città attraverso la musica.

E se dopo queste giornate sempre più persone vorranno dedicare il loro tempo a studiare musica, canto e danza per crescere spiritualmente, culturalmente e per sentirsi meglio, vuole dire che questo progetto ha centrato il suo obiettivo.

ORGANIZZATORE NO PROFIT: Centro Studi Della Giacoma APS info@centrostudidellagiacoma.it 3396531677

FB, Instagram, Twitter, You Tube FestadellaMusicaTodi

Link al programma https://www.facebook.com/media/set/?set=a.949582743628805&type=3