A Terni un convegno per festeggiare i 30 anni della Radioterapia Oncologica - Tuttoggi.info

“30 anni e non sentirli: l’evoluzione della Radioterapia Oncologica di Terni”: il congresso si svolgerà venerdì 22 novembre dalle 14 alle 19 e sabato 23 novembre dalle 8.30 alle 14 nell’aula magna del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in via Cesare Mazzieri 3.

Il congresso, oltre a celebrare un importante traguardo raggiunto dal reparto, diretto dal Dr. Fabio Trippa, mira ad analizzare l’applicazione clinica delle nuove tecnologie in radioterapia e la loro integrazione con i farmaci biologici in alcune specifiche patologie, quali le ripetizioni cerebrali, i tumori della prostata, del polmone e della mammella.

All’incontro parteciperanno specialisti di rilievo nazionale e internazionale che si confronteranno con i medici ternani.

Trippa: “In questi 30 anni abbiamo imparato tante cose”

“La radioterapia è un trattamento fondamentale nella cura dei tumori”, afferma Fabio Trippa, direttore della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni. “Può essere impiegata, infatti, con l’obiettivo di eradicare il tumore o per controllarne e rallentarne l’evoluzione, o al fine di migliorare la sintomatologia a esso correlata. Lo sviluppo delle nuove tecnologie consente di realizzare trattamenti sempre più precisi riducendone la tossicità”.

“Il 2024 è un anno speciale per il reparto di radioterapia oncologia dell’Azienda di Terni: nel 1994 fu effettuata la progettazione per l’impianto del primo acceleratore lineare della nostra città. In questi 30 anni abbiamo imparato tante cose, collaborando, implementando le nostre tecnologie. Per tale ragione, per questi 30 anni abbiamo voluto organizzare un evento celebrativo e scientifico”.