Opes Gym Danza 2025, la grande festa del “movimento”

Opes Gym Danza 2025 ha portato sul palcoscenico tutta la bellezza e la potenza espressiva del “movimento” nelle sue più svariate forme.

Organizzata da OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport – la manifestazione ha visto la

partecipazione di 9 ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) provenienti non solo dall’Umbria, ma anche da altre regioni italiane, a testimonianza del richiamo sempre più ampio che l’evento riesce a generare.

Oltre 300 ballerini si sono esibiti davanti a un pubblico numeroso e caloroso, rendendo la giornata una vera e propria festa di danza, passione e condivisione.

Opes Gym Danza è una manifestazione ideata e orientata verso il “movimento” nelle sue molteplici forme espressive: Danza Moderna, Contemporanea, Ginnastica Generale, Artistica, Ritmica, Aerobica, Hip Hop,

Danza Sportiva (danze coreografiche – a formazione – a squadre), con utilizzo di costumi, musiche e figure

ad ampio respiro.

Opes Gym Danza si conferma un’occasione preziosa di incontro, confronto e spettacolo, aperta a

tutti e strutturata su varie categorie. Un’esperienza che valorizza iniziativa e creatività come strumenti

espressivi e motori, creando momenti di aggregazione e crescita per tutti i partecipanti.

A rendere ancora più prestigioso l’evento, la presenza di una giuria di altissimo livello, composta da Giovanni Ragona, danzatore e coreografo di fama nazionale; Gioia Malentacchi, giudice internazionale della Federazione Ginnastica per i mondiali di aerobica americana e atleta pluripremiata nelle discipline di aerobica e step; Riccardo Pierotti, ballerino professionista specializzato nelle danze latino-americane.

Il momento più atteso della giornata è stato l’assegnazione del Trofeo Assoluto Opes Gym 2025,

conquistato meritatamente dall’ASD Solo Danza di Terni, che ha saputo distinguersi per tecnica, originalità e impatto scenico.

Una giornata intensa, piena di energia e colori, che ha dimostrato ancora una volta quanto il linguaggio del corpo sia universale, potente e capace di unire. Gli organizzatori hanno quindi dato appuntamento al prossimo anno.