A Terni Mirko Gori difende il titolo di campione del mondo di kick boxing - Tuttoggi.info

Grande attesa per il match tra Mirko Gori e Marcelo Silva per la sfida che vale il titolo di campione del mondo

Dopo i campionati mondiali di scherma paralimpica il Pala Terni è pronto ad accogliere un altro evento di importanza internazionale. L’evento, patrocinato da Confartigianato Imprese Terni e ANCOS si terrà sabato 9 marzo alle ore 18:00 e vedrà la sfida di kick boxing tra lo spoletino Mirko Gori ed il brasiliano Marcelo Silva per il titolo mondiale professionisti nella specialità K-1. L’incontro, finanziato tra gli altri anche dalla Fondazione Carit, sarà l’ultimo per il campione spoletino che, in carriera, vanta un palma res strepitoso: 5 titoli mondiali, 1 titolo intercontinentale e due titoli europei.