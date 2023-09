A Terni la presentazione del convegno Sicurezza e Transizione Energetica - Tuttoggi.info

Presso la Provincia di Terni lunedi 25 settembre ore 12

Si terrà lunedì 25 settembre alle ore 12 presso la Sala Consiliare Sergio Secci del Palazzo della Provincia di Terni la conferenza di presentazione della Giornata di Studio Sicurezza e Transizione Energetica. All’incontro parteciperà la Presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, che ha concesso il patrocinio per la Giornata di Studio Sicurezza e Transizione Energetica, il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia Sandro Gabriele, il Prof. Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia Federico Rossi e il Dirigente scolastico I.T.T. “Allievi-Sangallo” Cinzia Fabrizi.

La giornata di Studio Sicurezza e Transizione Energetica, valida anche per acquisizione di crediti formativi, si svolgerà venerdì 6 ottobre presso l’Aula Magna dell’ARPA UMBRIA di Terni con l’obiettivo di analizzare possibili soluzioni e strategie per l’approvvigionamento energetico e per lo sviluppo delle rinnovabili, affrontando diverse tematiche quali la riorganizzazione della rete elettrica, il nucleare, la sicurezza e la sovranità energetica.