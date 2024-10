A Terni inflazione pari a zero a settembre - Tuttoggi.info

Inflazione pari a zero, a Terni, nel mese di settembre: il dato emerge dal bollettino diffuso dai servizi statistici del Comune.



Prezzi mediamente più bassi per diversi capitoli di spesa, e in diminuzione rispetto ad agosto; il valore nullo deriverebbe da un “effetto di rimbalzo” rispetto alla fiammata registrata a settembre 2023, quando l’inflazione era di poco inferiore al 6%.

Alimentari mediamente stabili. Frutta e verdura più convenienti rispetto a un anno fa, anche se, rispetto ad agosto, i prezzi delle verdure sono cresciuti notevolmente.

Si registrano aumenti per le calzature, per l’abbigliamento della nuova collezione e per i libri scolastici (+3,7%).