A Terni Capodanno in piazza con R101 e Radio Subasio - Tuttoggi.info

La città di Terni festeggerà Capodanno 2025 con Radio 101 e Radio Subasio.

L’Ufficio Turismo – Eventi del Comune di Terni aveva inviato a 19 Agenzie la richiesta di presentare una proposta artistica per la realizzazione del concerto di fine anno. Le proposte pervenute – 9 – contenevano diverse tipologie di spettacolo (concerti, show musicali, dJ set, radio).

“Un format in grado di coniugare le esigenze del Capodanno, dello spettacolo, della comunicazione e della promozione”



Terminata l’indagine di mercato è stato redatto un verbale in cui si disponeva di approfondire l’iniziativa artistica della Celebration Agency, che prevede il coinvolgimento di R101 e Radio Subasio. “La proposta artistica della Celebration Agency – si legge nella delibera di Giunta – offre un format innovativo in grado di coniugare le esigenze del Capodanno, dello spettacolo, della comunicazione e della promozione del territorio, in quanto prevede il coinvolgimento di Radio 101 e di Radio Subasio, due emittenti fra le più ascoltate dell’Italia Centrale, soddisfacendo in pieno le linee guida previste dall’Amministrazione nei Documenti di programmazione”.

La prestazione artistica selezionata dell’Amministrazione comunale, inoltre, “ricade su un format che rispecchia l’interesse pubblico di promozione a animazione della Città di Terni, per il periodo di Capodanno e per il progetto di Amore@Terni XMAS nel suo complesso”.

Il programma

R101 e Radio Subasio animeranno la notte di San Silvestro con il proprio team, i talenti delle emittenti Lucilla Agosti e Ignazio Failla, un dj e un live format per ballare e accogliere il nuovo anno. Dalle 21.30 alle 23.00, nello specifico, animazione e dj set con Lucilla Agosti, Ignazio Failla e dj; dalle 23.00 alle 23.55 un live show; dalle 23.55 alla mezzanotte countdown e festeggiamenti con il cast; dalla mezzanotte alle 1.00 un live show; dalle 1.00 alle 2.00 dj set di R101 e Radio Subasio.

Durante l’evento, inoltre, avranno luogo due collegamenti radiofonici su ciascuna emittente.

Bordoni: “Serata unica nel panorama ternano”

“Terni – dichiara l’assessore alla Cultura Michela Bordoni – si prepara a salutare il 2025 con l’evento di Capodanno: una grande festa grazie alla collaborazione con Radio 101 e Radio Subasio, due grandi network radiofonici nazionali, sotto la supervisione di Mediaset Radio”.

“La condivisione dell’obiettivo di promuovere mediaticamente l’Umbria e le bellezze di Terni anche tramite l’accordo con due realtà radiofoniche di portata nazionale, come Radio 101 e Radio Subasio, garantisce una serata unica nel panorama ternano”.

