A Terni arriva il rave olistico

Il Rave quest’ anno, giunto alla sua quarta edizione sara’ inaugurato dal Sindaco di Terni Leonardo Latini. A seguire conferenze, workshops e molto ma molto altro. La collaborazione con l’ Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia, con il Presidente dott. Leonardo Paoluzzi e con il Ciav Centro Iniziative Ambiente con il sig. Enrico Bini, ha apportato un nuovo spazio congressuale ricchissimo di contenuti legati in particolar modo all’ Alimentazione e Nutrizione, tema principale dell’ evento.

La presenza di medici ed operatori altamente qualificati renderanno particolarmente preziosa questa iniziativa che ha come obiettivo principale la formazione e l’ informazione rivolta al benessere personale. Tra i relatori possiamo citare, oltre al dott. Leonardo Paoluzzi medico agopuntore ed esperto in Medicina Tradizionale Cinese e al Sig. Enrico Bini Micologo, il dott. Edoardo Di Leginio medico omeopata ed Ayurveda, il dott. Claudio Maddaloni Psichiatra esperto in psicologia Junghiana, la dott.ssa Lucia Tomassini Naturopata e Medico Ayurveda, il dott. Giulio Spaziani, neuropsichiatra e psicoterapeuta, la dott.ssa Chiara Listanti Ostetrica, il dott. Alessandro Notari biotecnologie alimentari,la prof.ssa Paola Angelini biologa, la dott.ssa Rita Diamanti farmacista,il Prof. Mario Polia archeologo e antropologo, la dott.ssa Glenda Giampaoli antropologa e direttrice del Museo della Canapa di Sant’ Anatolia di Narco.

Il programma olistico e altrettanto ricco e prevede iniziative di show cooking, esperienze vibrazionali e sonore con Oscar Bonelli e Alex Di Cicco Pucci, tecniche meditative e narrative con Barbara Di Giovanni e Deva Saralya Amici, Bodywaves con Stefano Micheli e veramente molto ma molto altro. Citiamo ancora Serenella Bartolomei, Ugo Mariotti e Mariarita Scacciatella, la presenza di Biofonte con Betty Tenuzzo e l’ ideatore del dispositivo il prof Americo Massi.

