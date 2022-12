A Terni 35 persone scomparse in due anni | Prefettura illuminata di verde - Tuttoggi

26 persone scomparse a Terni nel 2020

In merito a tale fenomeno, la Prefettura di Terni ha ricevuto nel corso dell’anno 2020 ben 26 segnalazioni di scomparsa, di cui 18 sono state definite positivamente nelle prime ore di ricerca, senza necessità di attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, con il rintraccio dei soggetti mediante le attività preliminari svolte dalle Forze di Polizia, cui era stata presentata la denuncia. In nessuno dei casi è stato necessario o possibile attivare il suddetto piano, per effettuare una battuta di ricerca.

9 persone scompare a Terni nel 2021

Nel 2021 sono pervenute 9 segnalazioni di persone scomparse, di cui 8 rintracciate nelle prime ore o nelle giornate successive. Per uno soltanto dei casi rintracciati è stato necessaria l’attivazione del piano provinciale, che ha determinato l’effettuazione di una battuta di ricerca, conclusasi in poche ore con il rintraccio in buone condizioni dell’individuo scomparso. Dalle esperienze acquisite emerge ancora una volta l’importanza di una tempestiva denuncia alle Forze di Polizia di ogni scomparsa da parte di familiari o di chi ne viene a conoscenza per l’adozione immediata delle iniziative tese al rintraccio.

Prefettura di Terni illuminata di verde

La Prefettura di Terni, cogliendo l’invito del Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse, nello svolgimento della sua attività istituzionale partecipa alla campagna di sensibilizzazione in atto promovendo le iniziative in programma per la giornata dedicata agli scomparsi del 12 dicembre. Nell’occasione, la torretta del Palazzo del Governo sarà illuminata di verde, quale sorta di faro per tutti coloro che non hanno ancora fatto ritorno a casa e quale gesto simbolico di vicinanza alle loro famiglie. Inoltre, in prossimità della ricorrenza, sono disponibili sul sito istituzionale della Prefettura i tutorial già pubblicati sul sito del Commissario straordinario, nonché gli spots promossi dal Governo sul tema.