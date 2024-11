A Stroncone un archivio fotografico digitale per mantenere viva la memoria - Tuttoggi.info

Sta per nascere, a Stroncone, un archivio fotografico storico digitale per mantenere viva la memoria e tramandare le tradizioni alle future generazioni.

“Ci auguriamo che il progetto si sviluppi negli anni, affinché il patrimonio fotografico che narra la storia e le tradizioni del nostro territorio non vada perduto”, dichiara Annalisa Spezzi, assessore alla Cultura del Comune di Stroncone.

“Per il momento focalizzeremo l’attenzione su scatti che ritraggono momenti legati alle tradizioni sacre e popolari, momenti pubblici di comunità. Ci auguriamo, inoltre, che l’incontro tra la tradizione e le moderne tecnologie possa rappresentare un modo per avvicinare diverse generazioni e suscitare interesse per un passato non troppo lontano.”

Le foto possono essere consegnate, entro il 30 novembre, presso il Comune di Stroncone, o spedite all’indirizzo ced@comune.stroncone.tr.it.