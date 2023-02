A Spoleto, stop ai tamponi "drive through" | Attività trasferita al Punto Servizi di Via Manna - Tuttoggi

Usl Umbria2 ricorda che al servizio si accede esclusivamente su prenotazione, previa convocazione della Asl o del medico curante

Si informa la cittadinanza che da martedì 14 febbraio il team sanitario del distretto di Spoleto effettuerà l’attività di controllo della postazione tamponi, attualmente svolta in modalità “drive through”, all’interno della struttura di via Manna.

Tamponi in via Manna – La direzione del Distretto di Spoleto dell’Azienda Usl Umbria 2 ha infatti disposto il trasferimento dell’attività non più all’esterno nella tendostruttura ma all’interno del Pes, Punto Erogazione Servizi, di via Manna nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00.