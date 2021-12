A Spoleto il presepe monumentale più grande d'Europa - Tuttoggi

Inaugurata questa mattina l'opera del maestro Mario Agrestini, visitabile tutti i giorni all’Auditorium della Stella fino al 14 gennaio 2022

È stato inaugurato e aperto al pubblico il presepe monumentale a grandezza naturale divenuto il più grande d’Europa. L’opera realizzata in terracotta, legno e cartapesta dal maestro di arte presepiale Mario Agrestini sarà visitabile all’Auditorium della Stella fino al 14 gennaio 2022.

L’abbigliamento dei personaggi è in parte tessuto a mano ed in parte originario della Giordania, così come tutti gli accessori sia dei personaggi che degli animali presenti.

L’opera è già stata esposta nel 2010 a Roma, nella Sala del Carroccio in Campidoglio.

L’inaugurazione

“Oggi apriamo al pubblico un’opera unica nel suo genere, sia per le modalità di realizzazione che per la dimensione – sono state le parole dell’assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio Danilo Chiodetti – ringraziamo il maestro Agrestini per aver lavorato ad un allestimento così suggestivo.

Presente all’inaugurazione anche il maestro Mario Agrestini:”Ho voluto fortemente realizzare a Spoleto questo presepe anche per onorare le origini di mio padre, spoletino come voi e ringrazio l’assessore Chiodetti e l’amministrazione comunale per avermi supportato fin dall’inizio. Quello che vedete è il frutto di un lavoro che ho portato avanti negli ultimi 40 anni, ricostruendo l’antico mondo contadino“.

Colgo l’occasione anche per ribadire il significato che abbiamo voluto dare al programma di eventi che ci accompagnerà per tutto il periodo natalizio – ha aggiunto l’assessore Chiodetti – La condivisione, particolarmente dopo un periodo che ci ha privato della possibilità di vivere momenti di aggregazione, riteniamo debba rappresentare il tratto distintivo di questo Natale, un’occasione per tornare a stare insieme, vivendo appieno il nostro essere comunità“.

Il presepe monumentale più grande d’Europa sarà visitabile fino al 14 gennaio 2022 tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.