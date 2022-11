A spasso col cane trova 6 panetti di hashish in una borsa, indagini in corso

L'allarme ai carabinieri dato un passante per una borsa sospetta abbandonata, dentro c'erano 600 grammi di hashish

Era a spasso con il cane, quando ha notato una borsa sospetta abbandonata vicino ad una aiuola. All’interno – si è poi scoperto – c’erano 6 panetti di hashish, da un etto ciascuno, per un totale di 600 grammi. È successo a Perugia questa mattina, con l’uomo che ha subito chiamato il 112.

Sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile e quelli della Sezione operativa a trovare lo stupefacente una volta aperta la borsa sospetta segnalata dall’uomo. Ora sono in corso le indagini per fare luce sulla presenza dell’hashish in quel punto e soprattutto per individuare gli spacciatori. Per questo si stanno analizzando telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.