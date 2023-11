A scuola con 17 grammi di hashish e materiale per lo spaccio: arrestato minore a Orvieto Scalo - Tuttoggi.info

In uno degli istituti, il cane poliziotto Kia ha fiutato il minore, che con discrezione è stato accompagnato da due agenti in borghese nei bagni della scuola per la perquisizione.

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, nel corso di controlli presso il Liceo Scientifico, l’IIS Ragioneria e il Liceo Artistico di Orvieto Scalo, ha scoperto un giovane che nascondeva circa 17 grammi di hashish nella biancheria intima.

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, l’8 novembre scorso, è stato coadiuvato dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e da un’unità cinofila della Polizia di Stato di Ladispoli.

La perquisizione e i risultati delle indagini

In uno degli istituti, il cane poliziotto Kia ha fiutato il minore, che con discrezione è stato accompagnato da due agenti in borghese nei bagni della scuola per la perquisizione. Oltre ai 17 grammi di hashish possedeva materiale per lo spaccio e denaro in contanti. Ai danni del giovane, già con precedenti specifici, è scattato l’arresto.

In seguito alle indagini, sempre con l’ausilio del cane antidroga Kia, la Polizia di Stato di Orvieto ha individuato un altro minore, coinvolto nello stesso giro di spaccio. Gli agenti, nello specifico, hanno trovato una dose di sostanza stupefacente nell’abitazione del giovane, denunciato in stato di libertà per concorso in spaccio.