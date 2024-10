A Sansepolcro nasce 'Primi dei Primi', il festival dedicato alla pasta - Tuttoggi.info

Nasce ufficialmente il grande Festival dedicato ai primi piatti a Sansepolcro, presentato in queste ore a Palazzo delle Laudi. Su iniziativa del Comune, con la collaborazione di Confcommercio e Terretrusche e il contributo di Camera di Commercio di Arezzo-Siena l’iniziativa Primi dei Primi sarà un appuntamento molto atteso nel mese di maggio.

L’idea nasce dalla volontà di valorizzare il Borgo come prima realtà di pastificio industriale e come luogo di incontro annuale di chef, artisti, musicisti, esercizi street food, agricoltori, piccoli e grandi produttori di “pastasciutta”, che si ritroveranno per le autentiche vie della città sotto un unico marchio che contraddistingue da sempre il Made in Italy: il piatto di pasta, Patrimonio Culturale immateriale dell’umanità.

Sarà un luogo di incontro, contaminazione, studio e ricerca, per valorizzare sempre più questo alimento e il valore che ricopre nella promozione di uno stile di vita sano, ponendo particolare attenzione alle problematiche delle intolleranze alimentari e al mangiar bene e sano. Un festival che nasce dalla volontà condivisa di pubblico e privato per la valorizzazione delle eccellenze e della qualità di vita del nostro territorio.

“Questo è il lancio di un evento che prenderà vita nel 2025 con lo scopo di attirare visitatori a Sansepolcro – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Innocenti – attraverso la valorizzazione della nostra storia industriale. La pasta a Sansepolcro ha un significato particolare e profondo, oltre alla passione per questa pietanza che accomuna tutto lo Stivale. Per noi è una tradizione legata all’imprenditoria che intendiamo tramandare anche con manifestazioni celebrative e promozionali che possano fungere da attrattiva turistica per tutto il territorio”.

“Identità, eccellenza e tradizione si mescolano in questa iniziativa originale che lanciamo proprio dalla città dove è nata la prima produzione moderna di pasta al mondo – ha detto Catiuscia Fei, direttore aggiunto Confcommercio Firenze Arezzo – Contiamo di portare a Sansepolcro chef e operatori da tutta Italia per la gioia degli appassionati di questo piatto iconico della cucina italiana, senza escludere l’attenzione per le nuove esigenze alimentari. Ringraziamo il Comune per aver creduto in questa bella iniziativa per il Borgo, che riserverà diverse sorprese non solo gastronomiche. La rete di esercizi e strutture ricettive è già mobilitata per il 3 e 4 maggio 2025”.

“Ringrazio Comune di Sansepolcro e Confcommercio per averci coinvolto in questo straordinario evento dove porteremo tutta la nostra esperienza nell’organizzazione di eventi enogastronomici e la nostra fitta rete di chef dell’alta cucina italiana – concluso Vittorio Camorri di Terretrusche Events (ideatore evento) – Primi dei primi sarà un festival per tutti, dove in ogni angolo del paese la pasta e i suoi condimenti saranno protagonisti assoluti. Ringrazio Fausto Arrighi, già direttore Guida Michelin, Annamaria Farina per la preziosa collaborazione e gli chef stellati Chicco Cerea, Alessandro Pipero, Emauele Scarello, Matteo Metullio, Paolo Gramaglia per la loro disponibilità a partecipare al nostro festival e per il loro contributo video per il lancio dell’evento”.