A Sandro Bastioli il premio Ambasciatore Doc Italy per la sezione Arte

Lo spoletino Sandro Bastioli viene premiato in Campidoglio con il titolo di Ambasciatore Doc Italy per l’Arte umbra

Nato a Spoleto nel 1949, Sandro Bastioli, è un apprezzato pittore iperrealista che, mosso da un amore profondo verso la pittura, inizia a dipingere da giovanissimo.

Frequenta la libera Accademia di Pittura di Bovisio Masciago, sotto la guida del Prof. Cino Balleri e inizia così il suo cammino come artista: si cimenta con i nudi femminili, realizzati sia ad olio che con la sanguigna, a lui particolarmente cara, passando ai paesaggi umbri riprodotti con meticolosa precisione per approdare infine alle nature morte di stile caravaggesco con le quali si fa conoscere. Ma è tra la fine del 1989 e il 1990 che avviene una svolta decisiva nella sua pittura: l’elemento pietra si inserisce di prepotenza nei suoi quadri, spostando l’obiettivo dalla natura morta vegetale ai sassi scavati, ai ciottoli di fiume levigati, alla composizione ordinata di lastre di marmo e travertini che, il gioco di luci ed ombre creato dal pittore, rende vivi e pieni di significati non meno delle precedenti composizioni di frutta.