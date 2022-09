A processo il broker che voleva vendere vaccini anti Covid alla Regione

A gennaio 2021 si era presentato a nome di una società farmaceutica proponendo il farmaco ad alcune Regioni italiane

A processo – l’udienza è fissata per il 23 gennaio 2023 – il broker che propose alla Regione Umbria (e ad altre Regioni) la vendita di vaccini anti Covid. Dovrà rispondere dei reati di truffa, tentata sostituzione di persona ed esercizio abusivo della professione.

Era il gennaio del 2021 quando l’uomo, presentandosi a nome di una casa farmaceutica, propose l’acquisto dei vaccini in un momento in cui ce n’erano pochissimi ancora in circolazione.