A Preci, via libera al progetto per la Chiesa di Santo Spes Abate - Tuttoggi.info

La Conferenza dei servizi permanente ha approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico dell’edificio,per 705 mila euro.

Via libera al progetto esecutivo per la Chiesa di Santo Spes Abate di Preci (Perugia). La Conferenza dei servizi permanente ha infatti approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico dell’edificio,

per un valore di 705 mila euro.

La chiesa ha subito danni significativi a causa del terremoto del 2016, e serviranno interventi mirati per ripristinarne la sicurezza e la funzionalità. Tra questi: il consolidamento delle murature, il rinforzo delle volte e degli archi, il ripristino delle lesioni sulle pareti e l’installazione di materiale di rinforzo alla struttura per migliorarne la resistenza sismica.

“Con il via libera di oggi dalla Conferenza Speciale, prosegue l’avanzamento delle progettazioni delle chiese del territorio e ringrazio l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia per l’impegno costante – dichiara Guido Castelli, Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 –. Un ringraziamento va anche alla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e al direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, Stefano Nodessi Proietti, per il loro supporto nel processo di rinascita dei borghi e delle frazioni del nostro Appennino centrale.”