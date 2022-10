A Ponte San Giovanni giovani di nuovo in bici - Tuttoggi

La prima occasione è stata domenica 2 ottobre con la gara del campionato ‘Off Road Giovanissimi’ organizzata dalla Federciclismo Umbria. Dopo la parte agonistica alcuni bambini si sono dilettati con la gimkana.

“Da ponteggiano di origine – precisa il presidente della UC Nestor Mauro Fondacci – è un orgoglio poter operare in questo territorio. Ringrazio la Consulta per l’occasione e lo Csen di Perugia per il supporto. Utilizzeremo gli spazi concessi per avviare i bambini al gioco ciclismo (6-11 anni) e scovare qualche talento tra i più grandi (11-14 anni)”.

Alla domenica mattina dedicata al ciclismo giovanile non sono voluti mancare i vertici dello Csen di Perugia, con in testa ilpPresidente Giuliano Baiocchi.

“Ponte San Giovanni – dichiara il segretario dello Csen Perugia, Leonardo Belardi – ha una grande tradizione ciclistica e noi con il nostro contributo vogliamo sostenere una maggiore attività tra i giovani. Grazie alla Consulta e alla UC Nestor per la bella iniziativa”.