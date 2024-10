A Perugia un Colloquio Scientifico sull'impresa sociale - Tuttoggi.info

Torna per la sua diciottesima edizione il Colloquio Scientifico sull’impresa sociale, il tradizionale convegno organizzato da IRIS Network in collaborazione con Fondazione Perugia e Università di Perugia e dedicato alla presentazione e discussione di contributi scientifici sull’impresa sociale, sulle sue caratteristiche costitutive e sulle strategie che ne possono favorire lo sviluppo.

Oltre 60 paper, 100 studiosi provenienti da università e centri di ricerca di tutta Italia e 16 sessioni parallele: sono alcuni dei numeri che caratterizzano la nuova edizione del Colloquio Scientifico sull’impresa sociale, in programma a Perugia il 18-19 ottobre 2024. Tra i tanti temi che verranno trattati: economia sociale, valutazione, dati inediti sull’impresa sociale, finanza, amministrazione condivisa, partecipazione e sviluppo di comunità, lavoro, comunità energetiche, agricoltura sociale, giovani e impresa sociale, filantropia, innovazione e un manifesto per la rinascita dell’economia.

L’apertura del Colloquio Scientifico è prevista per venerdì 18 ottobre alle 10 presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, con i saluti istituzionali di Mario Diani, Presidente di Iris Network ed Euricse, Simone Terzani, Presidente dei Corsi di Laurea in Economia dell’Università degli Studi di Perugia, e Franco Moriconi, Vicepresidente di Fondazione Perugia. Seguirà l’intervento di Francesca Petrella, Presidente di EMES, la rete internazionale di ricerca sull’impresa sociale, che terrà un keynote speech sul tema “Radici e prospettive dell’economia sociale in Europa”.

L’evento di chiusura, previsto per sabato 19 ottobre alle 11:30 presso Fondazione Perugia, includerà la sessione plenaria dal titolo “Le imprese sociali nella dimensione europea dell’economia sociale” (ingresso libero). Dopo i saluti istituzionali di Fondazione Perugia, parteciperanno: Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria, Lorenzo Sacconi, Professore all’Università degli Studi di Milano, Marcello Signorelli, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, Felice Scalvini, Direttore Responsabile della Rivista Impresa Sociale, moderati da Gianluca Salvatori, segretario generale di Euricse.

Un momento speciale, inoltre, sarà dedicato alla presentazione del libro “Non ho mai smesso di ragionare. Impresa sociale e biodiversità imprenditoriale” di Carlo Borzaga, illustre studioso trentino, fondatore di Euricse e IRIS Network, e cofondatore della rete EMES, scomparso nel marzo 2024. Il volume raccoglie interventi, pubblicazioni e scritti inediti del professor Borzaga, che per oltre quarant’anni ha studiato il ruolo delle organizzazioni cooperative e delle imprese sociali. La presentazione del libro si terrà venerdì 18 ottobre alle 18.30 presso la Sala della Vaccara, in Piazza IV Novembre a Perugia. Intervengono Gianfranco Marocchi (Direttore Rivista Impresa Sociale), Giulia Galera (Euricse), Felice Scalvini (Direttore Responsabile Rivista Impresa Sociale). Conduce Andrea Bernardoni (Legacoopsociali Umbria). Con la presenza di Anna Borzaga.

Chi desidera partecipare come uditore al Colloquio è invitato a contattare ricerca@irisnetwork.it per ricevere ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione e dettagli.

La sessione plenaria di sabato presso Fondazione Perugia è ad ingresso libero.

Il programma del Colloquio, in aggiornamento, è consultabile sul sito di Iris Network.

https://irisnetwork.it/

















Luogo: Perugia