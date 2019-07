A Perugia si gira un documentario su Maria Montessori

Al via in questi giorni a Perugia le riprese del documentario Rai che ripercorrerà l’esperienza di Maria Montessori in Umbria e, più in particolare, nel capoluogo umbro, dal 1950 ad oggi, attraverso le voci dei protagonisti.

Il documentario, infatti, si avvarrà di testimonianze dirette a partire dalle allieve di Maria Montessori per arrivare alle generazioni di insegnanti ed ex allievi dei giorni nostri. Le interviste saranno arricchite da documentazioni di archivio e materiali inediti a testimoniare quanto l’esperienza perugina sia feconda e quanto la traccia lasciata sia profonda e riconosciuta scientificamente.

I luoghi interessati dalle riprese saranno l’Università per stranieri di Perugia, luogo scelto da Maria Montessori per tenere il suo corso nel 1950, che la stessa Montessori definiva ‘luogo guardato con simpatia da tanti anni’ e la Scuola Santa Croce, che la stessa scelse per tenere la parte di tirocinio del corso e luogo che custodisce ancora oggi l’aula da lei stessa pensata e progettata. Il documentario aprirà le celebrazioni per i 70 anni, il 14 settembre prossimo, alla sala dei Notari a Perugia.

“Il documentario – spiega Eva Rossi, responsabile del Comitato organizzativo per le celebrazioni – vuole rappresentare in maniera chiara le motivazioni per cui Maria Montessori scelse la nostra città: ‘Perugia terra di pensatori di pace come san Francesco, Sandro Penna e Aldo Capitini, e sede della cosmopolita Università italiana per stranieri’”.

