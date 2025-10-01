 A Palazzo Mauri la mostra "L'eredità della vita" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

A Palazzo Mauri la mostra “L’eredità della vita”

Redazione

A Palazzo Mauri la mostra “L’eredità della vita”

La mostra sul clima inaugurerà giovedì 2 ottobre alle ore 17.00 a Palazzo Mauri di Spoleto
Mer, 01/10/2025 - 17:28

Condividi su:

Si chiama “L’eredità della vita. Il clima è una scelta: salviamo il futuro” la mostra patrocinata dal Comune di Spoleto che inaugurerà domani, giovedì 2 ottobre alle ore 17.00 al Caffè Letterario di Palazzo Mauri.

Il progetto espositivo, sostenuto con i fondi Otto per mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, si configura come un viaggio attraverso la crisi climatica e le sue cause. “Più diventiamo consapevoli, più ci rendiamo conto che la soluzione è nelle nostre mani. Di pannello in pannello trasformiamo la preoccupazione in determinazione ad agire con coraggio, speranza e ottimismo. L’esperienza della visita guidata punta a stimolare ogni persona, ispirandola a diventare protagonista del cambiamento, rivedendo le proprie priorità per passare da preoccupazione e senso d’impotenza alla determinazione di agire nelle proprie comunità con speranza e ottimismo. Diventiamo così cittadine e cittadini globali consapevoli, capaci di prenderci cura e contribuire attivamente alla rigenerazione dell’ambiente e della comunità in cui viviamo, mettendo al primo posto la dignità della vita”.

Tre le iniziative collaterali legate alla mostra. Sabato 4 ottobre, dalle 16.00 alle 17.00, è in programma la tavola rotonda sul tema “Crisi climatica, ambiente e futuro sostenibile”, con Plastic Free, Legambiente, PEFC Italia, a cui interverrà il professore Massimiliano Rinaldo Barchi dell’Università degli Studi di Perugia.

Domenica 5 ottobre, sempre dalle 16.00 alle 17.00, appuntamento con “Cambiamento o crisi? Gli effetti delle alterazioni del clima con il professore Andrea Catorci (Università di Camerino) e “Ricerca e divulgazione per lo sviluppo sostenibile del territorio montano” con la professoressa Paola Scocco (Università di Camerino). A seguire, dalle 17.15 alle 18.15, si terrà il laboratorio per bambini 8-10 anni “Bambini consapevoli, cittadini sostenibili” a cura della professoressa Paola Scocco. Per info e prenotazioni scrivere a 340 7197981

L’ultimo appuntamento dei tre è previsto per venerdì 10 ottobre, dalle 10.00 alle 11.00, con “Crisi climatica, prospettive a confronto”, a cui interverranno il dottor Antonio Brunori (PEFC Italia) e il professore Fabio Taffetani (Università Politecnica delle Marche in collegamento streaming.

Orario d’apertura

Lunedì: 17.00 – 19.00

Martedì: 10.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00

Mercoledì: 10.00 – 12.00

Giovedì: 10.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00

Venerdì: 10.00 – 12.00

Sabato: 10.00 – 12:00 / 16.00 – 19.00

Domenica: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Foligno

I Primi d’Italia, un’edizione da record: Foligno si conferma capitale mondiale della pasta

Valnerina

Scheggino, venerdì si inaugura il palazzetto dello sport

Valnerina

Scontro tra scuolabus e suv, 4 feriti

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Infezioni fungine invasive, nuovo farmaco disponibile in Italia

Ultim'ora Italia

Vertice di Copenaghen, premier danese: “Abbiamo il mandato di abbattere i droni”
Ultim'ora Italia

Flotilla si avvicina a Gaza. Meloni: “Iniziativa irresponsabile”. Israele: “Consegnate gli aiuti”
Spoleto

A Palazzo Mauri la mostra “L’eredità della vita”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!