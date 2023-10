A Palazzo Gazzoli di Terni i risultati del concorso "Ri-generazione Città Giovane" rivolto agli studenti - Tuttoggi.info

Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e gli ITS del territorio, nello specifico, hanno presentato un progetto su come vorrebbero rigenerare la propria città.

Questo pomeriggio (sabato 7 ottobre), alle 15, a Palazzo Gazzoli di Terni, verranno presentati e condivisi i risultati del concorso “Ri-generazione Città Giovane”, che rientra nell’ambito del patto di collaborazione tra il Soroptimist International Club e il Comune.

Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e gli ITS del territorio, nello specifico, hanno presentato un progetto su come vorrebbero rigenerare la propria città.

Il concorso nazionale si è concluso con la premiazione al Campidoglio, a Roma, e l’istituto San Gallo di Terni ha ricevuto una menzione d’onore per il proprio progetto. Ampia la risposta nella Provincia di Terni, con la presentazione di 13 elaborati da parte delle seguenti scuole:

• ITIS San Gallo TR

• Istituto tecnico CASAGRANDE 4 elaborati

• Scuola media LEONARDO DA VINCI

• Istituto comprensivo G. OBERDAN

• Scuola media di Montecastrilli

• Istituto comprensivo F.FATATI 5 elaborati