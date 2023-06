L'ITT Allievi-Sangallo" di Terni premiato in Campidoglio per “Rigenerazione Città Giovane” - Tuttoggi.info

“Urban Green Lights, monumenti interattivi e smart”: all'ITT di Terni una menzione speciale nel concorso “Rigenerazione Città Giovane”.

Oggi, martedì 6 giugno, la dirigente dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni, Cinzia Fabrizi, il professor Simone Sebastiani e due alunni sono a Roma per la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale “Rigenerazione Città Giovane”, indetto dal Soroptimist International, presso la sala “Laudato Si” del Campidoglio.

Il Soroptimist International, organizzazione mondiale di donne impegnate in attività professionali, condividendo gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile promuove una serie di progetti rivolti alla salvaguardia del pianeta. In particolare, il biennio 2021-2023 del Soroptimist International d’Italia, accompagnato dal motto “Acceleriamo il Cambiamento”, nel porre l’attenzione sull’obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili” intende coinvolgere anche i più giovani nel disegno di un cambiamento della propria città, da sottoporre alle Amministrazioni locali.

“Urban Green Lights, monumenti interattivi e smart”

L’ITT Allievi Sangallo di Terni ha ricevuto la menzione speciale per le scuole secondarie di secondo grado grazie al progetto “Urban Green Lights, monumenti interattivi e smart”, un progetto di illuminazione intelligente dei monumenti alimentata da pannelli solari, che funziona in modo interattivo con i visitatori.

Un altro traguardo raggiunto per gli studenti dell’”Allievi-Sangallo”, sempre impegnati nell’ideare e realizzare progetti in cui la tecnologia e la sostenibilità hanno un ruolo di primo piano.