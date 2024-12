A Palazzo dei Consoli esperienza "immersiva" dentro 72 opere di Van Gogh - Tuttoggi.info

Da sabato 21 dicembre 2024 al 1 maggio 2025 alcuni tra i più celebri dipinti di Vincent Van Gogh daranno nuova vita alle magnifiche architetture della Sala dei Capitani di Palazzo dei Consoli a Gubbio: una produzione firmata da Crossmedia Group, storica azienda fiorentina pioniera dell’arte digitale e dal talento internazionale di Stefano Fake, per un’iniziativa fortemente voluta da Comune Gubbio Cultura e Multiservizi, sostenuta da una serie di sponsor privati.

La mostra si chiama “Inside Van Gogh” e ripercorre la storia personale, ma soprattutto artistica, di quello che può essere definito senza ombra di dubbio un genio dell’arte moderna: un’esperienza che ha come obiettivo quello di immergere il visitatore nell’arte di questo straordinario artista per stabilire un contatto personale con i suoi dipinti e le sue emozioni.

A presentarla in anteprima alla stampa stamattina (19 dicembre), prima a Palazzo Pretorio e poi nella sede della mostra, c’erano il sindaco Vittorio Fiorucci, l’assessore alla Cultura Paola Salciarini, l’amministratore unico di Gubbio Cultura Paolo Rocchi e il project manager di Crossmedia, produttore della mostra Maria Augruso.

Sindaco e assessore hanno parlato di un “appuntamento di grande rilievo e valore, per il quale abbiamo lavorato alacremente“, sottolineando “il momento molto proficuo che sta vivendo la città: dopo il ritorno della Madonna del Melograno ora questa mostra che unisce la bellezza delle opere di Van Gogh a quella delle nostre strutture architettoniche, in un ponte tra oggi e ieri che arricchisce l’offerta turistica cittadina, da Natale a primavera”. Fiorucci ha evidenziato “il grande impegno messo per supportare e costruire la mostra, grazie anche al supporto di sponsor privati: 72 opere riprodotte e una colonna sonora che faranno vivere agli spettatori emozioni grandi e daranno al nostro Museo Civico e alla città un importante input in termini di ingressi e visitatori”.

Inside Van Gogh sarà aperta ogni giorno (ad eccezione del 25 dicembre e della mattina del 1 gennaio) è accoglierà i visitatori in un suggestivo spazio multimediale a 360°, con 35 minuti di esperienza multisensoriale: immagini, luci, colori e musica che avvolgeranno letteralmente il pubblico in una fusione fra arte, storia e tecnologia, e un’esperienza emozionale che colpirà al cuore i visitatori. L’esposizione offrirà anche la possibilità di immergersi nell’arte del pittore olandese tramite un’app sviluppata appositamente per i visori 3D. Grazie a questa esperienza, sarà possibile entrare nel cuore dei più famosi dipinti di Van Gogh, terminando la propria avventura cadendo nei vortici del magnifico cielo della Notte Stellata.

La mostra andrà ad arricchire la proposta espositiva di Palazzo dei Consoli Museo Civico, con la ritrovata Madonna del Melograno esposta nella Sala dell’Arengo, attraverso un biglietto unico che consentirà la visita dei due spazi. Orari di apertura: da dicembre a marzo ore 10-13/14.30-17.30; sabato, domenica e festivi 10-18.30; aprile e 1 maggio 10-13/ 15-18; sabato, domenica e festivi 10-18.30. Riduzioni per gruppi sopra le 15 unità, over 65 e ragazzi dai 15 ai 25 anni; convenzioni TCI,FAI, Plain Air; giornalisti; residenti Comune di Gubbio; gruppi scolastici; ragazzi dai 6 ai 14 anni. Ingresso gratuito per gruppi scolastici Comune di Gubbio; bambini sino ai 5 anni; Membri ICOM; Guide turistiche; Portatori di handicap e loro accompagnatore.